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'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor

Türkiye Badminton Federasyonu, 4 ay önce hayatını kaybeden veteran badminton sporcusu aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baha Tekin anısına badminton turnuvası düzenliyor.

27.09.2019 12:10'Baha tekin' anısına badminton turnuvası düzenleniyor
Türkiye Badminton Federasyonu, 4 ay önce hayatını kaybeden veteran badminton sporcusu aynı zamanda Beypazarı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Baha Tekin anısına badminton turnuvası düzenliyor.
Ankara Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya; 70 veteran badminton sporcusu katılacak. Organizasyonun ev sahibi Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, bu turnuva ile Baha Tekin'i anmak istediklerini söyleyerek, "Baha Tekin arkadaşımız 27 Mayıs 2019 tarihinde aramızdan ayrıldı. Hem Baha Tekin arkadaşımızı anmak, hem de Türk badmintonuna 25 yıllık süreçte antrenör, hakem gibi alanlarda emek veren camiadaki arkadaşlarımızı kendi imkanları ile de olsa bir araya getirmek amacıyla veteranlar turnuvası düzenledik. Bütün veteran arkadaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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