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Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil

UŞAK'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

20.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:40Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi; su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil

UŞAK'ın ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Barajdaki patlama ihtimaline karşı çevredeki 4 köydeki okullar tatil edilirken, derenin yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda camilerden yapılan anonslarla uyarıldı.

Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı, altında çatlak oluştuğu bildirildi. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.

4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.



Banaz, Güncel

Kaynak: DHA

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