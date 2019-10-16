Bahaettin Karakoç dualarla anıldı

Edebiyatın 'Beyaz Kartal'ı olarak adlandırılan şair ve yazar Bahaettin Karakoç, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.



Kahramanmaraşlı Karakoç, geçen yıl tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş Şeyhadil Mezarlığı'na defnedilmişti. Karakoç'un vefatının birinci yıl dönümünde yakını ve sevenleri kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Bahaettin Karakoç'un oğlu Oğuz Karakoç, "Babam gitti, üzüldük. Üzülmemek elde değil ama gördüğünüz gibi onun peşinden giden gençler, dostları, edebiyata gönül veren insanlar burada. Aynı zamanda ilimizin değişik kurumlarında da onunla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor, anıyorlar ve babam eserleriyle yaşayacak" diye konuştu.



Anma programına katılan Ökkeş Samet Demir isimli bir öğrenci ise, Bahaettin Karakoç'un 'Beyaz Dilekçe' isimli şiirini okudu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA