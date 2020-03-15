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Bahama bayraklı kruvaziyer "Serenissima" Alanya'da

Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

15.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:56
Bahama bayraklı kruvaziyer
Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya 'nın Alanya ilçesine geldi.
Mısır'dan gelen ve Alanya Limanı iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 91 yolcu ve 52 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan personel ve yolcular, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.
Turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.
"Serenissima" kruvaziyerinin, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere demir alması bekleniyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Bahama, Alanya, Güncel

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