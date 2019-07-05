05.07.2019 08:52
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Helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti! Ölenler arasında milyarder iş adamı da var

Helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti! Ölenler arasında milyarder iş adamı da var

Karayipler'de Grand Cay adasından kalkış yapan bir helikopter kısa süre sonra Bahamalar açıklarına düştü. Miyarder iş adamının da yer aldığı helikopterde 7 kişi hayatını kaybetti.

Karayipler'de yer alan Bahamalar açıklarında helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre, 7 Amerikalıyı ABD'nin Florida eyaletine taşıyan bir helikopter, Grand Cay adasından kalkış yaptıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Yetkililer ile yerel halk, adanın yaklaşık 3 kilometre açığında helikopterin düştüğü yeri tespit etti.

Polis, kazada helikopterdeki 4 kadın ve 3 erkeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"KÖMÜR KRALI" DA HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Batı Virginia eyaletinden yayın yapan "The Register-Herald" gazetesi, kazada yaşamını yitirenlerden birisinin "madencilik sektöründe milyarder girişimci", "kömür kralı" ve "hayırsever" olarak nitelendirdiği işadamı Chris Cline olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Karayipler, Florida, Güncel

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