Bahamalar Dorian Kasırgası'na teslim

Bahamaları vuran Dorian kasırgası yıkıma neden oldu. Çok sayıda evin hasar gördüğü tahmin ediliyor. Can kaybı olmadığı belirtiliyor. Kuzeye doğru ilerleyen şiddetli kasırga nedeniyle ABD'de hazırlık var.Yaklaşık 400 bin nüfuslu Bahamalar, Dorian Kasırgası'nın etkisi altında. Şiddetli kasırga takımadalardan oluşan ülkeye yıkım getirdi. Elektrik direklerinin kırıldığı, çok sayıda yol, ev ve aracın hasar gördüğü belirtiliyor.Dorian Kasırgası'nın şiddeti şu an en tehlikeli kasırgalar için kullanılan beşinci kategoride ve rüzgar hızı saatte 295 kilometreye ulaşıyor.Kasırganın Bahamalara ulaşmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Bahamaların Başbakanı Hubert Minnis, Dorian'ı "canavar fırtına" olarak nitelendirdi. Minnis, "Bu muhtemelen Bahamalılara seslendiğim en üzücü ve zor gün. Hiç karşılaşmadığımız bir imtihanla karşı karşıyayız" dedi.Bahamaların Turizm ve Havacılık Bakanı Joy Jibrilu da kasırganın bölgeye yıkım getirdiğini söyledi. Jibrilu, "Mal kaybı ve altyapıda ağır hasar var. Şanslıyız ki can kaybı yaşanmadı" diye konuştu. Kasırga öncesi çok sayıda kişi sığınaklara taşınmış, oteller kapatılmıştı. Kasırgalara karşı alınan yoğun önlemlere rağmen kasırganın çok sayıda kişiyi evsiz bırakmış olabileceğinden endişe edişiyor.Dorian Kasırgası ilerlemeyi sürdürüyor. Hava tahminleri, Bahamaların önümüzde 30 saat boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında kalmayı sürdüreceğini gösteriyor.ABD kıyılarını vuracak mı?Amerika Birleşik Devletleri'nin en güneydeki eyalet olan Florida 'nın kıyılarına 220 km uzaklıktaki Dorian Kasırgası için doğu kıyısında önlemler alınmaya başlandı. Florida'nın kıyı bölgelerinde tahliye emri verildi. Kuzey doğuya doğru ilerleyişini sürdüren kasırganın Pazartesi akşamı veya Salı sabahı itibarıyla Florida açıklarına ulaşması bekleniyor.Güney Carolina ve Georgia eyaletinin kıyı kesimlerinde de zorunlu tahliye emri verildi. ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada kasırgayı "canavar" olarak tanımlamıştı. Bölgede olağanüstü hal ilan eden Trump "Nereyi vuracağını bilmiyoruz. Yönünü tekrar değiştirebilir ve Florida'ya daha çok yaklaşabilir" dedi.En güçlü kasırgalardan biriRüzgar saatte 295 km'yi bulan Dorian Kasırgası, Atlantik Okyanusu'nda şu an kadar görülmüş en güçlü kasırgalardan biri. Beş gün daha kasırga seviyesinde kalması beklenen Doriani 1998'deki Gilbert, 2005'teki Wilma ve 1935'teki İşçi Günü Kasırgaları kadar şiddetli olma özelliğini taşıyor. Atlantik Okyanusu'ndaki en güçlü kasırga 1980'deki Allen Kasırgası olmuştu. Rüzgar hızı saatte 306 kilometreyi bulan kasırga karaya ulaşmamıştı.rtr,AP/ÖA,JD(c)