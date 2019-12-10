BAHANE, KOMA SAHNE'de…

Bahane;
Yıllardır evli olan bir çift, korkunç bir saldırıya maruz kalır. Akla hayale sığması zor bu travma, kadını ve erkeği birleştirmek yerine ilişkilerini sorgulamaya, hesaplaşmaya ve belki de bir kopmaya neden olacaktır. "Bahane" kadın ve erkeği çok farklı şekillerde etkileyen bu şoku, bunca yıllık ilişkinin karanlık odalarını ve loş koridorlarını gözler önüne seriyor; kadın nedir, erkek nedir, insan nedir sorularını ve o evin halısının birikmiş tüm tozlarını seyircinin yüzüne silkeliyor.
Bir KOMA işbirliği...
Yazan:Mehmet Bilal Dede
Yöneten: Burcu Salihoğlu
Oynayanlar:Merve Engin, Onur Dikmen
Müzik ve Ses Tasarımı:Ferhat Polat
Dekor ve Kostüm Tasarımı:Defne Parman
Işık Tasarımı:Ayşe Sedef Ayter
Proje Asistanları:Gizem Özekşi, Berika Cansu, Anıl Özgür, Berfin Ertan
Oyun Fotoğrafları ve Afiş Tasarımı:KOMA