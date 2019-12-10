BAHANE, KOMA SAHNE'de…

Bahane;

Yıllardır evli olan bir çift, korkunç bir saldırıya maruz kalır. Akla hayale sığması zor bu travma, kadını ve erkeği birleştirmek yerine ilişkilerini sorgulamaya, hesaplaşmaya ve belki de bir kopmaya neden olacaktır. "Bahane" kadın ve erkeği çok farklı şekillerde etkileyen bu şoku, bunca yıllık ilişkinin karanlık odalarını ve loş koridorlarını gözler önüne seriyor; kadın nedir, erkek nedir, insan nedir sorularını ve o evin halısının birikmiş tüm tozlarını seyircinin yüzüne silkeliyor.

Bir KOMA işbirliği...

Yazan:Mehmet Bilal Dede

Yöneten: Burcu Salihoğlu

Oynayanlar:Merve Engin, Onur Dikmen

Müzik ve Ses Tasarımı:Ferhat Polat

Dekor ve Kostüm Tasarımı:Defne Parman

Işık Tasarımı:Ayşe Sedef Ayter

Proje Asistanları:Gizem Özekşi, Berika Cansu, Anıl Özgür, Berfin Ertan

Oyun Fotoğrafları ve Afiş Tasarımı:KOMA