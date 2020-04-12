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Bahaneleri ceza yemelerini engelleyemedi

Bahaneleri ceza yemelerini engelleyemedi Kavşakta görev yapan polis ekiplerine, yan binadaki vatandaşlar demlikte çay getirdi.

12.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:23
Bahaneleri ceza yemelerini engelleyemedi
Kavşakta görev yapan polis ekiplerine, yan binadaki vatandaşlar demlikte çay getirdi.
Yasağı delen yaya, çaktırmadan ayrılsa da kaçamadı
Evde kalan vatandaşların bazıları çatılarda zaman geçirirken, yasağı delenlere ise ceza yağdı
ANTALYA - Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı turizm kenti Antalya 'da da sessizlik hakimdi. Evde kalan vatandaşların bazıları çatılarda zaman geçirirken, yasağı delenlere ise ceza yağdı. Kaçmaya çalışan bir yaya polis tarafından yakalandı. Kan vermek, ekmek almak için ve yakındaki iş yerine uğradığını söyleseler de ceza yemekten kurtulamadılar.
İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağının getirildiği 31 kent içinde yer alan Antalya'da ikinci günde sokak ve caddeler boş kaldı. Yasağın ilk gününde yaşanan araç yoğunluğunun ikinci günde olmadığı görüldü. Kent ikinci günde adeta sessizliğe büründü. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği tarihi Kaleiçi bölgesi ve plajlar da boş kaldı. Tüm kavşaklarda görev alan ve devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayanlara cezai işlem uyguladı. Mevlana Kavşağında görev yapan polis ekipleri, bir sürücü ve yaya olarak yasağı delen 9 kişiye işlem yaptı. Bir süre kavşakta bekletilen vatandaşlar, daha sonra araçla cezai işlem uygulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Kan vermek, ekmek almak için ve yakındaki iş yerine uğradığını söyleseler de ceza yemekten kurtulamadılar.

"Polise çay"
Kavşak sisteminde görev yapan polis ekiplerine, yan binadaki vatandaşlar demlikte çay getirdi. Genç, tepsiyle bisküviyle birlikte getirdiği çay polisler tarafından içildi. Polis, duyarlılıklarından dolayı aileye teşekkür etti.
"Çatılara çıktılar"
Sokağa çıkamayan bazı vatandaşların güneşli havada damlara çıkmayı tercih ettiği görüldü. Çocuklarıyla dama çıkan aile bir süre gezinti yaptıktan sonra geri gitti. Bir başka çatıda ise 65 yaş üstü kişinin sandalyesinde oturup vakit geçirip hava aldığı görüldü.
Kentteki sessizlik havadan da drone ile görüntülendi. Bahaneleri ceza yemelerini engelleyemedi

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, Genel
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