29 Mart 2019, 16:53
»»

Bahar Candan'dan Seda Akgül'e Ağır Sözler!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Bahar Candan, sunucu Seda Akgül hakkında inanılmaz açıklamalarda bulundu.

Kanal D ekranında sabah saatlerinde yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan Bahar Candan, kendisi hakkında konuşan ünlü sunucu Seda Akgül hakkında inanılmaz sözler söyledi.

"İNANILMAZ ŞEKİLDE RAHATSIZIM"

Özellikle Akgül'ün son zamanlarda paylaştığı videoları ele alan Bahar Candan, bu hareketlerin o yaşta bir kadına yakışmadığını ve kendisini taklit ettiğini söyledi. Bahar Candan'ı hem eleştirip hem de bu tarz davranışlar sergileyen Akgül'ün çift karakterli olduğunu da iddia etti. Seda Akgül'ün hala ismini ve okulunu öğrenemediğini belirten Bahar Candan, "İnanılmaz şekilde rahatsızım. Benim hakkımda konuşmayın, evrene kötü enerji göndermeyin" diye konuştu.

Kanal D, Seda Akgül, Bahar Candan, Magazin



YORUMLAR (4)
YORUMCU: Millet geçim derdinde. bunların ne önemi ne faydası var millete.banene ne demiş kim kimi aldatmış,kim şık kim rüküş ...
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
  • ŞÖFÖR CEMİL : YORUMCU YA AYNEN KATILIYOM YARIN 1 NİSANDA NE OLACAK HALİMİZ ACEP FAKİRLİYE EZİLMEYE SÖMÜRÜLMEYE DEVAM MI TAMAMMI DİYECEZ ACEP MİLLET CE SÖZDE 25 HAZİRANDA HERŞEY MÜKEM MEL OLACAK DEMİŞTİ BÜYÜK ENİŞTE AMA TAM TERSİ PETROL ELETİREK ALTIN MUTFAK ARTTI 100/50 MALİYET DÜŞERSE ÜRETİM ARTAR TÜKETİM NORMALİZE YE DÖNER ENİŞTE ÖYLE DİYOR AMAAAA BEN İNANMIYORUM 1 NİSAN ŞAKA GİBİ ZAM YAĞMURLARIOLCAK YAZIN KENARA SAYGILAR
    Yayından Kaldır
    1 1
ABUZER KÖMÜRCÜ: Genç ve yaşlı rezil
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
ZEYNEP: Bu Seda Akgül gerçekten basit biri..
Yayından Kaldır
8 3
Cevap yaz
PAPAZ: BU NASIL Bİ KIYAFET NERDEN ALDIN BUNU KOSTÜM EVİNDEN BU NASIL Bİ KOSTÜM BU BİR ELBİSE
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz