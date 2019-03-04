Bahar Candan, Göbekli Haliyle Oburiks'e Benzetildi!

Stil yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son halini gören takipçileri, Candan'ı çizgi film karakteri Oburiks'e benzetti.

"GERÇEKTEN KOMİK GÖRÜNÜYOR"

Moda programındaki hareketleriyle, kavgalarıyla ve Murat Boz ile yakalanmasıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekti. Bahar Candan'ın kilolu hali ve göbeği görenleri şaşırttı. Bahar Candan'ın paylaşımlarına yorum yapan bazı takipçileri ünlü ismi çizgi roman karakteri Oburiks'e benzetti. Candan'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ya bu neböyle gerçekten komik görünüyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, " Çizgi film karakteri Oburiks'e benzemiş." yorumun yaptı.

ALEYNA TİLKİ BANA ÖZENİYOR DEMİŞTİ

"Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, "Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.