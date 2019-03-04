04 Mart 2019, 23:49
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Bahar Candan, Göbekli Haliyle Oburiks'e Benzetildi!

Moda programlarıyla gündeme gelen ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, son fotoğraflarındaki göbekli haliyle takipçileri tarafından çizgi film karakteri Oburiks'e benzetildi.

Stil yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son halini gören takipçileri, Candan'ı çizgi film karakteri Oburiks'e benzetti.

"GERÇEKTEN KOMİK GÖRÜNÜYOR"

Moda programındaki hareketleriyle, kavgalarıyla ve Murat Boz ile yakalanmasıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekti. Bahar Candan'ın kilolu hali ve göbeği görenleri şaşırttı. Bahar Candan'ın paylaşımlarına yorum yapan bazı takipçileri ünlü ismi çizgi roman karakteri Oburiks'e benzetti. Candan'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ya bu neböyle gerçekten komik görünüyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, " Çizgi film karakteri Oburiks'e benzemiş." yorumun yaptı.

ALEYNA TİLKİ BANA ÖZENİYOR DEMİŞTİ

"Aleyna, benim giydiklerimi giyiyor, sürekli beni takipte' demişsin öyle mi düşünüyorsun?" sorusu üzerine açıklama yapan Bahar Candan, "Giysilerimi görünce öyle düşünüyorum. Örneğin bir markaya ait montum ve taytım vardı insan görünce düşünüyor yani. Çokta ünlü bir kız takip ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Murat Boz, Moda, Bahar Candan, Magazin


YORUMLAR (12)
DÜRBÜNLÜ: ALLAH:VATANIMIZI ve MİLLETİMİZİ her türlü KAZA ve BELALARDAN MUHAFAZA eylesin..AMİN. Herkese Hayırlı Geceler Efendim.
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MUHLİS: çirkin şeyyy
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MİLAT: Bu leş gibi oldu
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NEZAMAN: Avukat hanim diyebilirmiyim erkenmi
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MARAZOGLU: çıplaklık medeniyetse basın gidin avrupaya ......şeriatçılara gidin suudi arabistana diyorlarya sizde gidin avrupaya
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