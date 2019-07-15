Bahar Candan'ın gerçek kürk olduğu söylenen paylaşımlarına tepki yağdı

Birkaç sene önce katıldığı moda programıyla adını duyuran sonralarda da ilginç kıyafet ve fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, tepki çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Kürk kullanımına tepkiler büyüdüğü son günlerde gerçek olduğu iddia edilen bir kürk giyen Candan, tepkilerin odağı oldu.

KÜRKLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yaptığı photoshoplarla sıkça gündeme gelen Bahar Candan, dün sosyal medya hesabından gerçek tilki olduğu iddia edilen kürkle fotoğraflarını paylaştı. Şort ve iç çamaşırı ile poz veren Candan'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Önceki gün kürkçüye giderek alışveriş yapan Candan, bu anları sosyal medya hesabından "Çeşme'ye gitmeden kürkçüme gelir kürkümü alırım. Ablam görmesin. İhtişamlı kalmak" notuyla paylaştı. Candan'ın tepki çeken kürk paylaşımlarına 'katil' yorumları yapıldı.

İşte Candan'ın olay yaratan fotoğraflarına gelen tepkiler: