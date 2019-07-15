15.07.2019 07:55
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Bahar Candan'ın gerçek kürk olduğu söylenen paylaşımlarına tepki yağdı

Katıldığı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan, dün Instagram hesabından omuzlarında gerçek olduğu iddia edilen kürkle fotoğraf paylaştı. Candan'ın fotoğrafına kısa sürede binlerce 'katil' yorumları geldi.

Birkaç sene önce katıldığı moda programıyla adını duyuran sonralarda da ilginç kıyafet ve fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, tepki çeken bir paylaşımla gündeme geldi. Kürk kullanımına tepkiler büyüdüğü son günlerde gerçek olduğu iddia edilen bir kürk giyen Candan, tepkilerin odağı oldu.

KÜRKLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yaptığı photoshoplarla sıkça gündeme gelen Bahar Candan, dün sosyal medya hesabından gerçek tilki olduğu iddia edilen kürkle fotoğraflarını paylaştı. Şort ve iç çamaşırı ile poz veren Candan'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Önceki gün kürkçüye giderek alışveriş yapan Candan, bu anları sosyal medya hesabından "Çeşme'ye gitmeden kürkçüme gelir kürkümü alırım. Ablam görmesin. İhtişamlı kalmak" notuyla paylaştı. Candan'ın tepki çeken kürk paylaşımlarına 'katil' yorumları yapıldı.

İşte Candan'ın olay yaratan fotoğraflarına gelen tepkiler:

Bahar Candan'ın gerçek kürk olduğu söylenen paylaşımlarına tepki yağdı
Bahar Candan, Magazin

YORUMLAR (49)
OOOOOOOOOO: Pis cirkin sey. . . .
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MERVEE YÜKSEKTEPE: Bir kürk 10 hayvandan yapılır 1hayvanda giyer.. Böylesi mahlukatlara nasıl prim veriliyor anlamlandıramıyorum oksijen zaiyatı
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BAKIRKÖY TIMARHANESİ: ASLI İSMİYLE ORTALIKTA BİR TOPAÇ GEZİNİYOR BU MALA İTİBAR ETMEYİN EN KISA ZAMANDA EVİNE GÖTÜRECEĞİZ
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VATANDAŞ: HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ BİZİM TAVUKLARI TİLKİ KAPMIŞ YAZIKLAR OLSUN ET İÇİN BUNU YAPAN O TİLKİYE
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HALİL: Millet ac borcu harci var bunun kurkumu kaldi ...
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ASLI: AYNI TEPKİYİ BİR AY SONRAKİ ARAP BAYRAMINADA GÖSTERMENİZİ UMUT EDİYORUM. HİÇBİR TANRI BİZDEN CAN ALMAMIZI İSTEMEZ. HAYVANLARIN ETİ VE DERİSİ İÇİN ÖLDÜRÜLMESİNE HAYIR DİYORUM. EĞER FKİRLERE YARDIM ETMEK İSTİYORSANIZ PARA VERİN AMA MASUM HAYVANLARI RAHAT BIRAKIN.
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KURBAN3: sakın Allah hayvanlara zarar vermeyi emretmiş diye de düşünme Allah eziyet etmeyin diyor. yani bunu hayvanlara eziyet edelim diye yada kürk yapalım diye istemiyor. Allah''ı anmamız için istiyor. nasıl ki sen namazı Allah için değil kendin için kılıyorsan Kurbanı da Allah için değil; kendin için kesiyorsun yani Allah''a yakınlaşmak için Onu anmak için kesiyorsun yani bunu bu hAberle bir görmen gerçekten çok üzücü ikisi arasında o kadar fark var ki Allah bize kurban kesmeyi gösteriş içn emretmemişti
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AAAA: HİÇ KONUŞMASAN DAHA AZ GÜNAHA GİRERSİN MUHAKKAK !!!! SEN HİÇ ET YEMEDİN Mİ ANGUS
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KURBAN2: bak sana bir kaç tanede ayet yazıyım buraya. “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. ”“Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. ”''''Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. ” o yüzden kaynağını başkalarından duyduğun sözlerle gelme. iyice araştır, iyice düşün. ondan sonra konuş. biraz bilim insanı dinden eder, Allah korusun. ama derinlemesine bilim takva sahibi yapar. Allah''a yakınlaştırır.
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KURBAN: eh benim cahil kızım; sana hiç söylemediler mi? anlatmadılar mı? 1. 400 senedir hayatta olan kitabı hiç okumadın mı? türkçe mealinide mi okumadın? Eğer Hz. İsmaile; eğer o hayvan inmeseydi. insan kurban edilecekti. Allah insanlara bunun yerine benim için bir hayvan kurban edin. ona eziyet etmeyin buyuruyor. o yüzden her sene Kurban Bayramı var. O yüzden her sene tekbir var. O yüzden her sene Allaha Tevekkül var. Allah Benim için kurban edin, fakirlere dağıtın, komşulara dağıtın. buyurur.
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