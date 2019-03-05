Oburiks'e Benzetilen Bahar Candan Kimdir?

Stil yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın son halini gören takipçileri, Candan'ı çizgi film karakteri Oburiks'e benzetti. İşte, Bahar Candan'ın hayatı...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, Elizitm isimli Instagram hesabında iddialı paylaşımlarda bulunuyor.