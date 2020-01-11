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Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi!

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan, paylaşımları ve davranışları ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? İşte Bahar Candan hayatı ve biyografisi!

11.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:20Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve tavırlarıyla sık sık gündemine gelen Bahar Candan merak konusu oldu. İşte Benim Stilim programı ile tanınan bahar Candan kimdir. Sizler için B ahar Candan hakkında merak edilen Bahar Candan kaç yaşında, nereli gibi konuları mercek altına aldık.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan doğum tarihi: 17 Şubat 1998

Bahar Candan kaç yaşında: 22 yaşında

Bahar Candan mesleği: Öğrenci

Bahar Candan

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."


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