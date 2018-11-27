27 Kasım 2018, 23:36
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Bahar Candan, Photoshop Yapmayı Unutunca Alay Konusu Oldu

Bahar Candan, Photoshop Yapmayı Unutunca Alay Konusu Oldu

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca takipçilerinin diline düştü.

Moda programındaki performansıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu.

"BACAKLARA BAK TOMBUL TOMBUL"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan, aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca rezil oldu. Candan'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ya bide anoreksiya ooldu filan diyorlardı. Bacaklara baksana tombul tombul." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya herşeyi sahte bu kızın da." yorumunu yaptı.

ANOREKSİYA HASTALIĞINA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırmıştı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirmişti. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yapmıştı.

Moda,Instagram
27 Kasım 2018 Salı 23:36



YORUMLAR (6)
SOYTARI: Bunu haber diye sunuyorlar ya ne günlere kaldık
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GERÇEKLER: Allahım millete akıl verirken, bunu niye unuttun, buda fasülye gibi kendini nimetten sayıyor diyeceğim fakat, fasülyeye saygısızlık yapmış olurum
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....: Böyle gereksiz insanlar haber yapılıyor ya
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ANKARA: Aman allahım şu kadına tav olan erkek var mıdır acaba
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BODRUMLU: YARATIK
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