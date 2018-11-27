Bahar Candan, Photoshop Yapmayı Unutunca Alay Konusu Oldu

Moda programındaki performansıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu.

"BACAKLARA BAK TOMBUL TOMBUL"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan, aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca rezil oldu. Candan'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ya bide anoreksiya ooldu filan diyorlardı. Bacaklara baksana tombul tombul." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya herşeyi sahte bu kızın da." yorumunu yaptı.

ANOREKSİYA HASTALIĞINA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırmıştı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirmişti. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yapmıştı.