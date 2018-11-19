19 Kasım 2018, 21:08
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Bahar Candan, Son Haliyle Herkesi Şaşırttı

Bir dönem moda programındaki performansıyla adını duyuran ve sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan'ın son hali herkesi şaşırttı. Candan'ın takipçisi paylaşıma, "Neredeyse öleceksin zayıflıktan" yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından geçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son haliyle herkesi şaşırttı. Candan'ın son hali takipçilerinin aklına "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.

"ÖLECEKSİN ZAYIFLIKTAN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırdı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yaptı.

BORNOZLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bornozlu fotoğrafını paylaşmıştı. Candan, bornozlu sosyal medya paylaşımına, "İşte Benim stilim" notunu eklemişti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:08



YORUMLAR (18)
TÜRK VATANDAŞI: Şu yorumlara bak millet kedi ulaşamadığı .ciğere mındar dermiş millet olarak birilerini eleştirmek mana bulmak özellikle bu ülkeye özlemiş birşey herkez önce aynaya baksın
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SON: Neyin kafası bu
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FARKLI BAKIŞ: Mübarek mevlid kandilinde bu haber oldu mu be kardeş.
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MURAT: yazık be kızım yazık
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FANİ: Yazık ya bu genç kızlara.Acıyorum
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