29.05.2019 13:34
Haberler» Magazin » Haber

Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi

Katıldığı moda yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan, Instagram hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. Candan, üstsüz arkası dönük pozuyla takipçilerini şaşırttı.

Katıldığı moda yarışmasında gerek konuşmalarıyla gerekse tavırlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, sosyal medya hesabından takipçilerini şoke eden bir paylaşım yaptı.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Sıra dışı paylaşımları ve videolarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Bahar Candan bir skandal paylaşımın daha altına imza attı.

ÜSTSÜZ POZUYLA İSYAN ETTİRDİ

Konuşma tarzıyla çok eleştirilen Candan. Instagram hesabından kırmızı saten şortu ve üstsüz pozuyla takipçilerine isyan ettirdi.

ERKEĞE BENZETTİLER

Bahar Candan'ın paylaşımını gören takipçileri, Candan'ı erkeğe benzetti.

Bahar Candan, üstsüz pozuyla takipçilerini isyan ettirdi Instagram, Bahar Candan, Magazin


YORUMLAR (7)
ADANA''LI: Harbiden arkadan bakınca erkeğe benziyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ENTER HASAN: Biri altını gösterirse, biri de üstünü gösterir. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HİÇ KİMSE: ben de erkek sandım valla :)
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SSSSSSSSSSSSSS: zaten bir yerini beğenmeyen yada beyinden noksanlar ne yapacaklarını şaşırıyor. . . Bir ispat peşindeler niyeyse napsalarda gündemde kalsalar şaşırmış vaziyetteler. . . . . İnsan birde çekilen şu resme bakar öyle yayınlar. . . . . Tövbbbeeee. . . . . . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
DÜRBÜNLÜ: Estağfirullah.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz