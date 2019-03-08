Bahar Depresyonuna Ham Ballı Çözüm

Bahar geldi… Beraberinde halsizlik, yorgunluk ve uyku düzensizlikleri gibi depresyon belirtileri de kendini göstermeye başladı.Depresyona yakalanmamanın en kolay yollarından biri de işlem görmemiş ham bal ve arı ürünlerini tüketmekten geçiyor. Çünkü işlem görmemiş bal ve arı ürünleri özellikle bu dönemde ihtiyacımız olan tüm vitamin ve besleyici ögeleri bir arada sunuyor.

Özellikle bahar depresyonu olarak nitelendirilen bu dönemin hayatımızı etkilememesi için 35 yıllık üretici, Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, ham bal ve arı ürünlerinin doğru tüketilmesiyle bu dönemin daha rahat atlatılabileceğini söylüyor.

Depresyona Ham Ballı Çözüm

Bahar döneminde depresyon belirtileri yaşamadan sağlıklı ve zinde olmak için yapılması gerekenler oldukça kolay. 35 yıllık üretici ve Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy ile bahar döneminde kendimizi iyi hissetmemiz, ruh halimizdeki değişiklikleri en aza indirmemiz için tavsiyelerde bulunuyor. Ahmet Bağran Aksoy, "Özellikle vitamin ve mineral içeren besinler bahar yorgunluğu ile başa çıkmak için oldukça önemlidir. Ham bal; B vitamini, potasyum, fosfor ve çinko açısından en zengin besindir.Enerji verici özelliğiyle, bahar ayarında yaşanan huzursuzluk, mutsuzluk ve halsizlik gibi hislere bağlı olarak depresyon sorununu ortadan kaldırmaya en yardımcı besindir." diyor.

Ham Bal İle Hem Kendinizi Hem de Ruhunuzu Güçlendirebilirsiniz

Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, "Bahar depresyonu ile başa çıkmak için pastörizasyon işlemi görmemiş katkısız ham balı daha sık tüketmemiz gerekli.Huzursuzluk ve halsizlik beraberinde uykusuzluğu, yorgunluğu ve mutsuzluğu da getiriyor. Tüm bunlara karşı ham bal tüketerek hem bedenimizi hem de ruhumuzu güçlendirebiliriz" açıklamasında bulunuyor.

Kaynak: Bültenler