Bahar Döneminde devam ediyor

7-8 ve 9-12 yaş arası çocuklara yönelik çalışmalarda, eğlenceli deneyimlerle öğrenme sürecinin desteklenmesi amaçlanıyor.

7-8 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen "El Yazması Kitap Atölyesi"nde katılımcılar SSM Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu'nda yer alan farklı alfabe ve yazı sanatları örneklerini inceleyecek, ardından isli mürekkep ve kamış kalemlerle kendi hat çalışmalarını gerçekleştirecekler. Atölye kapsamında örüntü, simetri, ciltleme, kapak süsleme gibi hat sanatı tekniklerinin de öğretileceği çocuklar, uygulama çalışmalarıyla bu bilgilerini pekiştirecekler.

Hat sanatının bir parçası olan "yazı resim" tarzından yola çıkarak hazırlanan "Hat Sanatıyla Stop Motion Animasyon Atölyesi"nde 9-12 yaş grubu katılımcılar, harfleri kullanarak kuş, gemi, balık, kaplan motifleri yapacaklar. Sonraki aşamada ise kendi yazdıkları senaryolar doğrultusunda, stop motion animasyon tekniğiyle bu motifleri hareketlendirecekleri filmler çekecekler.

"Elektronik Heykeller" atölyesi ise 7-8 yaş grubundan çocuklara yönelik olarak düzenleniyor. Sanat tarihinde heykel formları hakkında bilgi edinecek çocuklar, elektronik atıklardan heykel çalışmaları yapacak ve böylece heykel sanatının geleceği üzerine düşünme imkânı bulabilecekler.

"Atıktan Çözüme" atölyesinde 7-8 yaş grubu çocuklar, inovatif çözümler geliştiren birer uzman olduklarını hayal edecekler ve insanların hayatını kolaylaştıracak, okul ortamına katkıda bulunacak tasarımlar yapmak için çalışacaklar.

9-12 yaş grubu çocuklara yönelik "Elektronik Atıklar Canlanıyor – Stop Motion Animasyon Atölyesi"nde de katılımcılar elektronik malzemeler kullanarak tasarladıkları karakterleri hayata geçirecek ve sonrasında bu karakterleri kullanacakları stop motion animasyon filmler çekecekler.