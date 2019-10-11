Haberler » Güncel » Bahar Gelir oyuncu oldu

Bahar Gelir oyuncu oldu

"İlla da" albümüyle müzik dünyasında büyük ses getiren Bahar Gelir, şimdi de sinemada adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

11.10.2019 08:12Bahar Gelir oyuncu oldu

Oyunculuğa yeşil ışık yakan ünlü sanatçı, Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm" filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bahar Gelir'in "İlla da" albümünde yer alan "Padişah" şarkısının klibinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı, yapımcıların dikkatinden kaçmadı. Aldığı teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yakan sanatçı, sürpriz bir projeye "evet" dedi. Gelir, kendisi gibi Malatyalı olan merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm" filmi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden "İki Gözüm"ün 29 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.


Ahmet Kaya, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
09:07 Küçük muhammed peynir kazanına düştü
09:06 Resulayn Bombardıman Altında
09:05 Nusaybin'de Bombalama Sesleri
09:05 Nusaybin'de 'Evden Çıkmayın' Uyarısı
09:05 Türkiye-ABD İlişkileri Hangi Yöne İlerliyor?
09:05 Ankara'ya şehit ateşi düştü
09:05 Esen: 'Türkiye'nin Pozisyonunun Ne Olacağı Belirsiz'
11.10.2019 09:09:11