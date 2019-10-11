Bahar Gelir oyuncu oldu

Oyunculuğa yeşil ışık yakan ünlü sanatçı, Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm" filmiyle seyirci karşısına çıkacak.

Bahar Gelir'in "İlla da" albümünde yer alan "Padişah" şarkısının klibinde sergilediği başarılı oyunculuk performansı, yapımcıların dikkatinden kaçmadı. Aldığı teklifler üzerine oyunculuğa yeşil ışık yakan sanatçı, sürpriz bir projeye "evet" dedi. Gelir, kendisi gibi Malatyalı olan merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm" filmi için kamera karşısına geçti. Çekimleri devam eden "İki Gözüm"ün 29 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor.