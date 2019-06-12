Bahar Gelir, yeni şarkısı "Padişah"

Kadife sesi ve etkileyici yorumuyla uzun yıllar unutulmayacak bir şarkıya imza atan Gelir, dinleyicileri kendine hayran bıraktı.

İstanbul sahnelerinden yeni bir yıldız doğdu. Şehrin en gözde mekanlarında assolist olarak sahneye çıkan genç yıldız Bahar Gelir, DMC etiketiyle yayınlanan "İlla da" albümüyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Gelir'i fantezi müziğin en sevilen sesleri arasına sokan, müzik direktörlüğünü usta sanatçı Selami Şahin'in üstlendiği albüm şimdilerde "Padişah" şarkısıyla gündemde. Söz ve müziği Doğuş'un imzasını taşıyan eser, klibin yayınlanmasıyla birlikte bir anda müzik dünyasının gündemine oturdu. Klip de çok kısa sürede YouTube'da 1 milyon izlenme rakamına ulaştı.

"BAĞIMLILIK YAPTI

TEKRAR, TEKRAR DİNLİYORUM"

Etkileyici sözleri ve duygusal melodisiyle dikkat çeken "Padişah"a kadife sesiyle hayat veren Bahar Gelir, şarkıdaki yorumuyla büyük beğeni topladı. Sanatçıyı sosyal medya üzerinden mesaj yağmuruna tutan hayranları, "Bu şarkı efsane olur", "Muhteşem ses, harika yorum, çok etkilendik", "Çok başarılısın, yüreğine, sesine sağlık", "Süper şarkı olmuş, tekrar tekrar dinledim", "Bayıldım şarkıya, bağımlılık yaptı, dinlemeden duramıyorum" şeklinde yorumlar yaptı

Kaynak: Bültenler