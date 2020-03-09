Bahar havası Karadeniz'de balık avında düşüşe neden oldu
Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık bir haftadır yaşanan bahar havası, balık avcılığında düşüşe neden oldu.
09.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:58
Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık bir haftadır yaşanan bahar havası, balık avcılığında düşüşe neden oldu.
Türkiye 'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balık tezgahları boş kaldı. Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, sezonun bitmesine kısa bir süre kala balık avcılığında önemli düşüş yaşandığını söyledi.
Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesinin, avcılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Ünlü, "Son dönemlerde sadece kefal ve mezgit avcılığı yapabiliyoruz." dedi.
Tezgahlarda daha çok havuz balıklarının yer aldığına işaret eden Ünlü, "Balık avı sezonunun sonuna yaklaştığımız bugünlerde hava sıcakları bir anda arttı. Bölgemizde bir bahar havası söz konusu. Bu durum zaten az olan avcılığı daha da düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının bahar havasıyla artmasıyla balıklar derin sulara çekiliyor. Dolayısıyla avları zorlaşıyor." diye konuştu.
Ünlü, hava sıcaklığının tekrar düşmesiyle avcılığın biraz artmasını temenni ettiklerini belirterek, vatandaşları fiyatların biraz yüksek olmasına karşın balık tüketmeye davet etti.
Türkiye 'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balık tezgahları boş kaldı. Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, sezonun bitmesine kısa bir süre kala balık avcılığında önemli düşüş yaşandığını söyledi.
Hava sıcaklıklarının mevsim şartlarının üzerinde seyretmesinin, avcılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan Ünlü, "Son dönemlerde sadece kefal ve mezgit avcılığı yapabiliyoruz." dedi.
Tezgahlarda daha çok havuz balıklarının yer aldığına işaret eden Ünlü, "Balık avı sezonunun sonuna yaklaştığımız bugünlerde hava sıcakları bir anda arttı. Bölgemizde bir bahar havası söz konusu. Bu durum zaten az olan avcılığı daha da düşürdü. Deniz suyu sıcaklığının bahar havasıyla artmasıyla balıklar derin sulara çekiliyor. Dolayısıyla avları zorlaşıyor." diye konuştu.
Ünlü, hava sıcaklığının tekrar düşmesiyle avcılığın biraz artmasını temenni ettiklerini belirterek, vatandaşları fiyatların biraz yüksek olmasına karşın balık tüketmeye davet etti.
Kaynak: AA
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Etiketler : Karadeniz Bölgesi, Balıkçılık, Türkiye, Güncel
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