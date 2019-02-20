Bahar Havasında Penguenlerin Beslenme Keyfi

Kaynak: AA

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde diğer türlerinin aksine Güney Afrika'da yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Afrika penguenlerinin beslenmesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Büyükşehir Belediyesince kurulan ve 130 türden bin 500 hayvanı barındıran hayvanat bahçesinde 16 penguen bulunuyor.Günün belli vakitlerinde doğal ortamlarına uygun hazırlanan sardalya balığı yiyen penguenler, bakıcıları tarafından elle besleniyor.Günlük üç öğünde yarım kilogram balık tüketen penguenler, yemeğin ardından yüzüyor.Beslenmeleri drone ile görüntülenen penguenler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.