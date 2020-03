Bahar Kalkanı Harekatı CİMER'e gönüllü askerlik mesajlarını artırdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bahar Kalkanı Harekatı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen gönüllü askerlik ve destek mesajlarını paylaştı.

Altun, Twitter'dan, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları... Her biri, birliğimiz, dirliğimiz için kahraman ordumuzun şer güçlerine meydan okuduğu harekatlar! Ordumuz sahada! Arkasındaki en büyük güç ise necip Türk milleti! Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin." paylaşımında bulundu.

Paylaşımında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için vatandaşlar tarafından CİMER'e yapılan gönüllü askerlik başvuruları ve destek mesajlarına yer veren Altun, bazılarının cephede savaşmaya, bazılarının da askerlerin botlarını temizlemeye, yemek yapmaya talip olduğunu belirttiği mesajlardan bir bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanım... Ben gönüllü olarak askere gitmek istiyorum İdlib'e, savaşmaya. Sizden para, pul, maaş istemiyorum. Benim eşime baktınız mı, annemi, babamı ziyaret ettiniz mi yeterli. Allah'ın izniyle ben de şehadet şerbetinden içmek istiyorum. Bunu benden esirgemeyin. Arz ederim."

"Allah rızası için alın beni askere. Orada kardeşlerim şehit olurken benim buradadurmam kanıma dokunuyor. Gönderin beni İdlib'e, gönüllü olarak gitmek istiyorum. Sadece vatanıma hizmet edeyim."

"Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Elimden gelse ya da münasip görülürse askerimin önünde gönüllü kalkan olurum. Onların ayağına taş değmememesi uğruna ölürüm. Adres bilgilerim sizde mevcut. 'Gel' dediğiniz anda kapıdayım."

"Bizler gönüllü, bir kuruş bile para almadan askerlik yapmak istiyoruz. Bunun icin başvuru yeri açılmasını ve değerledirilmesini istiyoruz. Şehitler görevlerini yaptı, sıra bizlerde."

Gaziden duygulandıran mesaj

Destek mesajlarında bir gazinin duygu yüklü ifadeleri şöyle yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, terörle mücadele esnasında yaralanarak gazi olan emekli bir jandarma astsubayım. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum kahraman ordumuzun Suriye'de ve özellikle son günlerde icra edilen Bahar Kalkanı operasyonundaki kahramanlıklarını imrenerek ve gururla takip ediyor, yanlarında olamadığım için üzülüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Allahım'a bin şükür elim ayağım tutuyor ve her ne kadar gaziliğim sebebiyle hızlı koşamasam bile yürüyebiliyorum.

Devletim beni böyle zor günler için yetiştirdi, komando kursu gördüm, iç güvenlik harekat kursu gördüm, defalarca komando yetiştirdim. Yetiştirdiğim askerlerle terörle mücadelede görev yaptım. Şimdi de emriniz olursa Bahar Kalkanı Harekatı'nda gönüllü olarak elimden geldiğince devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum. Kahraman Mehmetçiklerimiz orada şehit olurken evde oturmak gücüme gidiyor, kanıma dokunuyor. Emirlerinizi bekliyor, böyle zor zamanlarda Cumhurbaşkanımız olmanızdan dolayı Allah'a şükrediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Altun'un paylaştığı mesajlar arasında şunlar da bulunuyor:

"Başlatmış olduğumuz Bahar Kalkanı Operasyonu'na gönüllü olarak katılmak istiyorum. Devletimin dünyanın hangi yerinde askere ihtiyacı olursa oraya gönüllü yazılmak istiyorum. Kanunen uygunsa eğer Suriye milli ordusu saflarına katılıp Mehmetlerimizin mühimmatını taşır, erzak taşır, kamuflajlarını yıkar, botlarını temizlerim. Ülkem için canımı vermeye askerlerimizin hizmetçisi olmaya hazırım."

"Sınır ötesi operasyonda gönüllü yer almak istiyorum. Şehadeti çok görmeyin Allah aşkına. Devletim emretsin diye gözüm yaşla bekliyorum."

"Gönüllü olarak orduya katılmak istiyorum. Rabb'im askerimize güç kuvvet versin. Kimsem yok, devlet büyütüp yetiştirdi. Devlete borcumu ödemek istiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"Cumhurbaşkanımdan tek isteğim, biz bayanların da gönüllü askere gidebilmesi için bir yasa çıkarması. Vatanımız bu elim günlerdeyken evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip uyumak bile şu an bize zulüm geliyor. Elimiz silah tutmasa bile en azından askerlerimizin yemeklerini yapar, çoraplarını yıkarız. Bu canı gönünden isteğimin dikkate alınmasını rica ediyorum. Hiç değilse başımı yastığa rahat koyabilme adına."

"Gönüllü olarak Suriye'nin sınır bölgesinde askerlik yapmak istiyorum. Kefenimizi giydik bekliyoruz. Hiçbir şey yapamasam bile komutanlarımın çantalarını, malzemelerini, botlarını temizlerim. Millet ve devlet el ele olduğu sürece bizi kimse yıkamaz."

"Kanımın son damlasına kadar devletim, vatanın bölünmez bütünlüğü, ezanımızın ve Kur'anımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için sonuna kadar mücadele etmeye varım. Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ben bir kadınım. Yeri geldi elim silah tutar, yeri geldi yemek yaparım, yeri geldi malzeme taşırım."

Kaynak: AA