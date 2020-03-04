Para-motor gösterisinden görüntülerVatandaşlardan görüntülerVatandaşların dua etmesiKuran okunarak dua edilmesi görüntüleriPlatform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş'ın açıklamasıToplu fotoğraf çekilmesi görüntüleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.Etkinlik boyunca şehrin üstünde para-motor uçurularak Türk bayrağı açıldı. Bahar Kalkanı Harekatı
, Kuran-ı Kerim
, Güncel Kaynak: AA