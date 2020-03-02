Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib 'deki menfur saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürülmekte olduğunu açıkladı. Peki, Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Bahar Kalkanı Harekatı ne zaman başladı? Bahar Kalkanı Operasyonu anlamı ne? Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum ne? İşte Bahar Kalkanı harekatı hakkında merak edilenler…

BAHAR KALKANI HAREKATI NEDİR?

Bahar Kalkanı Harekatı İdlib'de 34 askerimizin şehit olmasının arından başlatılan operasyonun adıdır.

BAHAR KALKANI HAREKATI NE ZAMAN BAŞLADI?

Bahar Kalkanı Harekatı 27 Şubat'ta Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit olmasının ardından başladı.

BAHAR KALKANI HAREKATI'NIN AMACI NE?

Milli Savunma Bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın amacı hakkında "İdlib'de meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır. İdlib'de meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." dedi.

BAHAR KALKANI OPERASYONU SON DURUM

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.