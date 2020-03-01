Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası

Yürüttüğü operasyonlarda sivillere, tarihi yerlere ve ibadethanelere dikkat eden Türk Ordusu, Esed Rejimi'ne karşı başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda da bu hassasiyetlere dikkat ediyor. Hatay 'da Taktik Komuta Yeri'nde duvara asılı olan tabela bunu gözler önüne serdi.

Türkiye, İdlib 'de 34 askerimizin şehit olmasının ardından Esed Rejimi'ne karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başladığını duyuran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugüne kadar 2 binin üzerinde Esed Rejimi askerinin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

KOMUTA MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Anadolu Ajansı'nın Hatay'da bulunan Taktik Komuta Yeri'nden servis ettiği görüntülerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği görülüyor. Fotoğraflarda karargahın duvarına asılı levha da ise atış yapılmadan önce dikkat edilecek hususların yazdığı göze çarpıyor.