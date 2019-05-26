26.05.2019 15:33
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Bahar Kupası Kürek Yarışları

Bahar Kupası Kürek Yarışları

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe, Galatasaray, Altınboynuz, Sümerspor Kürek, Sinop Kürek, Sinop Gençlik ve Spor, Denizciler, Hereke Nuh Çimento Kürek, Türk Balıkadamlar, Anadolu Hisarı Kürek, Şişecam Çayırova, Sakarya Gençlik Merkezi, Van Edremit Gençlik ve Spor, İznikspor, Denizciler, Galata Kürek, Tuzla Deniz Yıldızı, Komodor ve Fethiye Belediye kulüplerinden sporcular mücadele etti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fethiye Belediye
Küçük erkekler: 1. Galatasaray, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Van Edremit Gençlik ve Spor
Yıldız kızlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Yıldız erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
19 yaş altı C Kızlar: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Denizciler, 3. Sümerspor Kürek
19 yaş altı C Erkekler: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fenerbahçe
Genç kızlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova
C Kadınlar: 1. Denizciler, 2.Sinop Gençlik ve Spor, 3. Sümerspor Kürek
C Erkekler: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven ve federasyon yetkililerince verildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Sakarya, Spor
Kaynak: AA


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