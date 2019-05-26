Türkiye
Kürek Federasyonu tarafından Sakarya
'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları tamamlandı. Sapanca
Gölü'ndeki Kırkpınar
parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, Fenerbahçe
, Galatasaray
, Altınboynuz, Sümerspor Kürek, Sinop
Kürek, Sinop Gençlik ve Spor, Denizciler, Hereke Nuh Çimento
Kürek, Türk Balıkadamlar, Anadolu Hisarı
Kürek, Şişecam Çayırova
, Sakarya Gençlik Merkezi, Van Edremit
Gençlik ve Spor, İznikspor, Denizciler, Galata Kürek, Tuzla Deniz Yıldızı
, Komodor ve Fethiye
Belediye kulüplerinden sporcular mücadele etti.
Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
Küçük kızlar: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fethiye Belediye
Küçük erkekler: 1. Galatasaray, 2. Hereke Nuh Çimento Kürek, 3. Van Edremit Gençlik ve Spor
Yıldız kızlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Yıldız erkekler: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
19 yaş altı C Kızlar: 1. Sinop Gençlik ve Spor, 2. Denizciler, 3. Sümerspor Kürek
19 yaş altı C Erkekler: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sümerspor Kürek, 3. Fenerbahçe
Genç kızlar: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova
C Kadınlar: 1. Denizciler, 2.Sinop Gençlik ve Spor, 3. Sümerspor Kürek
C Erkekler: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz
Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven
ve federasyon yetkililerince verildi.
Galatasaray
, Fenerbahçe
, Sakarya
, Spor
Kaynak: AA