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Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

Genç oyuncu Bahar Şahin, yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı cesur mini elbiseli pozuyla kutladı. Şahin'in paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

05.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:42

Koronavirüs salgınından dolayı başrol oynadığı dizinin çekimleri durdurulan Bahar Şahin, bu süreci evinde geçiriyor. 23 yaşına giren genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göz kamaştırdı.

EVDE PARTİ KIZINA DÖNÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, koronavirüs nedeniyle yeni yaşını evinde kutladı. Sade bir kutlama yapmak istemeyen oyuncu, mavi cesur göğüs dekolteli bir elbise giyerek bir parti kızına dönüştü.

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı

"YENİ YAŞIMA EVDE GİRMEK DE VARMIŞ"

Bir omzunu ve yüzünü mavi pullarla kaplayan güzel oyuncu, çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Şahin, göğüs dekolteli pozunu "Yeni yaşıma evde girmek de varmış. Teşekkür ederim koronavirüs! Sayende daha evcimen bir insan oldum" notuyla paylaştı. Genç oyuncunun pozuna Ebru Akel ve Öykü Çelik gibi isimler de yorum yaptı. Öte yandan genç oyuncunun fotoğrafı 207 binden fazla beğeni aldı.

Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Etiketler: Koronavirüs, Bahar Şahin, Kanal D, Magazin, Haber
Yorumlar (60)
KUMRALİYE: benim de dogum günümdü açılıp saçılmadım insan gibi kutladım
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KUMRALİYE: sizene boş yapma tamamı sus sevmiyorum işte zorlamı itici kız
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SİZENE: Yuhh be cidden herkes kiyafetine saldirmis kiyafetine laf etmekde size kalmis kiz acik giyindi diye neler demissiniz gunahi kendine sizene dogum gununde suslendi diye neler demissiniz ceren yaptiniz iki dakikada donun kendinize bakin siz cerene daha cok benziyosunuz kotu kalpliler giydigi kiyafetle insan yargilanmaz
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