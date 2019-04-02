Bahar Selçik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BİNGÖL ADAKLI belediye başkan adayı olan Bahar Selçik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL ADAKLI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Bahar Selçik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BİNGÖL ADAKLI adayı Bahar Selçik kimdir? BTP BİNGÖL ADAKLI adayı Bahar Selçik yüzde kaç oy aldı?

Bahar Selçik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BİNGÖL ADAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Bahar Selçik ADAKLI ilçesinde % 0,62 oranında oy almıştır. ADAKLI ilçesinde % 0,62 oranında oy olan Bahar Selçik adlı BTP adayı toplamda 11 adet oy sayısına ulaştı.

Bahar Selçik Kimdir?

Bahar Selçik, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Bingöl Adaklı Belediye Başkan Adayı oldu.



BİNGÖL ADAKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.