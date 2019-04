Bahar Şenlikleri Spor Müsabakalarında Sevinç ve Hüzün Bir Arada

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi 36. Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri, üçüncü gününde de tüm heyecanıyla devam etti.Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, C ve D gruplarında bulunan erkek basketbol takımları karşı karşıya geldi. C Grubu ilk mücadelesinde Edebiyat ve Havacılık Fakülteleri karşı karşıya gelirken, kazanan taraf 60-24'lük skorla Havacılık oldu. Madalya için en önemli ekiplerden biri olduklarını dile getiren Havacılık Fakültesi Antrenörü Hüseyin Yalçınkaya, "Havacılık Fakültesi Hava Kontrol Bölümü'nde okudum. Önceden hem fakülte takımında hem de Anadolu Üniversitesi A takımında oynadım. Şimdi de Havacılık Fakültesinin antrenörlüğünü yürütüyorum. Bugün de ilk maçımızı oynadık, gayet keyifli ve güzel bir müsabaka oldu. Kondisyon eksiğimizi giderdikten sonra, madalya için en iddialı ekip olduğumuzu düşünüyorum. Yıllardır Mühendislik ve Açıköğretim Fakülteleri ile madalya mücadelesi içerisindeyiz. Bu yıl da yine onlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Öte yandan Havacılık Fakültesi 5 Nisan'da, Edebiyat Fakültesi de 10 Nisan'da Mühendislik Fakültesi ile ESTÜ Spor Salonu'nda karşılaşacak.Kazanan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olduGünün bir diğer mücadelesi ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) arasında gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadelede sevinen taraf 57-43'lük skor ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi oldu.Maçın çekişmeli geçtiğini belirten Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Antrenörü Fakıh Otuzoğlu, ilerleyen maçlarda daha iyi olmak istediklerini belirtti. Otuzoğlu, "Arkadaşlarımız ile beraber güzel bir maç çıkartmaya çalıştık. Aylardır çalışıyoruz ve bugün katkısını aldık. Biraz savunmamıza dikkat ederek ilerleyen maçlarda daha da iyi olacağız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Farktan da anlayacağımız üzere çok kafa kafaya bir maç geçti. Takımımız, rakibe göre daha inanan ve oyuna tutunan taraf oldu. Bahar Şenliklerine de değinecek olursak her yıl devam etmesini çok istiyoruz, çünkü öğrencilerimiz için oldukça güzel bir durum" ifadelerini kullandı.GSF 5 Nisan'da, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de 10 Nisan'da, Hukuk Fakültesi ile ESTÜ Spor Salonu'nda mücadele edecek. - ESKİŞEHİR