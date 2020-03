"Bahar" sergisi sanatseverlerle buluştu

Azerbaycanlı ressam Letafet Hafızkızı Memmedova ile atölyesinde eğitim alan dokuz öğrencisinin eserlerinden oluşan "Bahar" adlı karma resim sergisi, Verni Art Salon'da ziyarete açıldı.Sergiye ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulunan Memmedova, sergide eserleri yer alan ressamların birçoğuyla 19 yıldır tanıştığını belirterek, "Daha sonra birçok arkadaşımız da aramıza katıldı. 15 yıl İstanbul 'da halk eğitim merkezinde eğitim verdim. Oradan sonra da kendi atölyemde bu arkadaşlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sergi de onlarla olan çalışmalarımızdan bir tanesidir." dedi.Memmedova, öğrencileriyle beraber her 2 yılda bir sergi açtıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:"Verni Art Salon'unda ilk defa bir sergi açtık. Yeni bir galeri ama bugüne kadar gördüğüm galerilerin içinde en güzeli. Burada böyle bir sergi açmaktan çok mutluyum. Organizasyon adına küratörümüz Melis Uludağ ve ekibi muhteşem bir sergi ortaya çıkardı. Sergiye 49 eser yerleştirdik. Bazıları yeni yapılan çalışmalar. Bazıları ise öğrencilerimizin 19 yıldır evinde yapıp, biriktirdiği eserlerdir."Sergideki yağlı boya eserlerin Azeri ekolünü yansıttığına dikkati çeken Memmedova, "Sergide manzara resimlerimin yanı sıra figüratif, portre resimlerim ile natürmort bir kompozisyon çalışmam var. Öğrencilerimin de eserlerinin birkaç tanesi hariç, hepsi kendi kompozisyonlarını tasarladılar. Hobi olarak bu işi yaptıkları için belli bir kısıtlamaları yok. Ama ben onlara yol gösteriyorum. Çünkü her fotoğraf resim olamaz." ifadelerini kullandı."Sergiye şu an için ilgi büyük"Serginin küratörü, aynı zamanda Verni Art Salon'un Genel Sanat Yönetmeni Melis Uludağ ise galeri olarak her ay bir sergi, bir workshop ve bir seminer çalışmasına imza attıklarını aktardı.Uludağ, Letafet Hafızkızı Mehmedova'nun eserlerini Verni Art Salon'da ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, "Letafet Hocam'la bundan 4 yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediğim bir sergide tanıştık. Ondan sonra dostluğumuz hep devam etti. Hem insan olarak hem de yaptığı resimlerle çok farklı birisi." dedi.Memmedova'ya "Hocaların Hocası" diye hitap ettiklerini belirten Uludağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hocamızın bu sergide yer alan öğrencileri de aslında hepsi birbirinden kıymetli sanatçılar. Sergiye şu an için ilgi büyük. Yapmış olduğu tarzdan dolayı Letafet hocamın eserleri için ona ayrı bir yer ayırdık. İnşallah bundan sonra diğer sanatçı dostlarımıza da kapılarımızı açacağız."Memmedova'nın yanı sıra Afife İlhan, Aylin Seçkin, Ayser Akın, Canan Görgül, Feride Atıkır, Füsun Turgut, Hatice Kitapçıoğlu, Luminata Demirtaş ve Olesia Metin'in eserlerinin yer aldığı sergi, 29 Mart'a kadar görülebilecek.