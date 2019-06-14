14.06.2019 13:20
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"Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi" başlıklı haberimizin spotunda,...

"Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi" başlıklı haberimizin spotunda,...

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'sinin icra edildiği, iki günde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'sinin icra edildiği, iki günde 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan bin 720'si icra edildi.
Operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de 2'si ölü ve Hakkari'de 2'si sağ olmak üzere iki günde 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
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