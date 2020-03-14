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Baharat kokusuyla uyuşturucuyu gizlemeye çalışan şüpheli yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 26 gram kokain ve 2 kilo 156 gram esrar ele geçirildi.

14.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:04
Baharat kokusuyla uyuşturucuyu gizlemeye çalışan şüpheli yakalandı
Mardin 'in Derik ilçesinde yolcu otobüsünde 1 kilo 26 gram kokain ve 2 kilo 156 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üçyol mevkisinde yapılan yol kontrol ve uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan arama sırasında uyuşturucu köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.
Aramada, beyaz plastik poşet içerisinde jelatin paketlere sarılı anason ve baharat kokusuyla gizlenmeye çalışılan 1 kilo 26 gram kokain ve 2 kilo 156 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mardin, Derik, Güncel

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