Haberler» Güncel» Haber

Baharat yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrilen, baharat yüklü kamyonun sürücüsü Ekrem Yıldız yaralandı.

28.08.2019 18:31 Baharat yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, devrilen, baharat yüklü kamyonun sürücüsü Ekrem Yıldız yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Söke- Aydın yolunun Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke'den Aydın merkeze giden Ekrem Yıldız yönetimindeki 26 UF 871 plakalı, baharat yüklü kamyonun sağ arka lastiği patladı. Yıldız'ın kontrolünden çıkan kamyon, devrildi. Kazada Yıldız yaralanırken, baharat dolu çuvalların bazıları da yola savruldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yıldız'ı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ekrem Yıldız, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02   Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:57   Spor emine avcu en büyük hedefim ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek
19:57   Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile telefonda görüştü
19:54   30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
19:54   Zorlu Enerji Filistin'de güneş enerjisi santrali kuracak
19:52   Bakan Çavuşoğlu, Estonyalı mevkidaşı Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi (2)