Baharda etkili olan kar kazaya neden oldu
Kars'ta bahar ayında etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
16.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
Kars 'ta bahar ayında etkili olan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışıyla kayganlaşan yolda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler ise maddi hasarlı kazalara neden oldu.
Kars-Ardahan karayolunda Tolga Karabıyık idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Aniden bastıran kar yağışı yüzünden bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kar yağışıyla kayganlaşan yolda bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı sürücüler ise maddi hasarlı kazalara neden oldu.
Kars-Ardahan karayolunda Tolga Karabıyık idaresindeki otomobil kayganlaşan yolda şarampole devrildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yolda güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
Manşet
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