Baharda karla mücadele devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

03.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:35
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kış boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük özveriyle çalışan İl Özel İdaresi ve şantiye şeflikleri ekipleri, baharda da olumsuz hava şartlarının etkili olduğu üs bölgeleri ile yayla yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.
Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, İkiyaka dağlarında kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 bin 400 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için çaba gösteriyor.
Karın sertleşmesi ve arazi koşulları nedeniyle zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünde ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor. Baharda karla mücadele devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Haber
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya’da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti Haber
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Haber
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Haberler››Güncel››Baharda karla mücadele devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:31: Bingöl'de çiftçilere 1 milyon TL kredi desteği verildi - Haber 13:31: Karslı vatandaşlar maskesiz dışarı çıkmıyor - Haber 13:30: Adıyaman'da spor kompleksleri sporsever için hazırlanıyor - Haber 13:29: Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haber 13:29: Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı - Haber 12:03: Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi - Magazin 11:21: Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü - Haber 10:43: Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama - Haber 08:59: Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu - Haberler