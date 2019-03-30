Baharda Kaşınanlara Dr Tavsiyesi ve Baby Face Lazer İkinci Seans

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Şubatta ilki yapılan lazerle cilt yenilemenin ikinci seansına gittiğimde Dr Erçin Özüntürk'e neden bahara girerken bu kadar kaşınıp döktüğümüzü ne yapmak gerektiğini sordum. Anlattı. Aklınızın bir köşesinde bilgi olarak kalsın. Lazım oluyor...Bu kanal, bağımsız bir kanaldır. Keyfim ve kahyam ne isterse onu çekiyorum. "Dürüst" olmak temel prensiptir. İzleyiciye reklam yapılmaz, boş yere hiçbir şey övülmez! Gerçekten ürünü beğendiysem videosunu çekerim! Vlogger'larla aşık atılmaz. Bilinmeyen konularda ahkam kesilmez. Bazen küçük skeçlerle düşündürülür anlayan anlar, anlamayan kendi bilir. Hakaret edenlere cevap verilir. Herkes haddini bilir. . Neden kendi kozmetiklerimi şimdi çıkardım? Çünkü Zamanı geldi! Çünkü yıllardır "bunu sür bunu sürme" demekten yoruldum ve işte sana iyi bir kozmetik deme zamanım geldiği için bu serileri çıkardım. Ürünleri incelemek için www.aysenuryazicishop.com instagramdan takip için www.instagram.com/aysenuryazicikozmetikleri/