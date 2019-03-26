Baharda Yağan Kar Ulaşımı Aksattı, Çocukları Sevindirdi

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars, Ağrı, Erzincan ve Erzurum'da 151 köy ve mahallenin yolu kapandı.Kars'ta 3 gün önce başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi yüzünden ilçelerden Arpaçay'da 2, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı kentin Sarıkamış ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.Ekiplerin ana arterlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı ilçedeki kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Kar yağışını fırsata dönüştüren çocuklar teneffüslerde okul bahçelerinde kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.İlçe sakinlerinden Tacettin Alp, "Sarıkamış'ta baharı beklerken kış geri geldi. 3 gündür kar yağıyor. Her taraf beyaza büründü, ağaçlar buz tuttu." dedi.