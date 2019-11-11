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Baharevlerinde beyin egzersizleri

Çankaya Belediyesinin ileri yaştaki yetişkinler için hizmet verdiği baharevleri, yeni bir atölyeye başladı.

11.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:20Baharevlerinde beyin egzersizleri
Belediyesinin ileri yaştaki yetişkinler için hizmet verdiği baharevleri, yeni bir atölyeye başladı. Sokullu Baharevi'nde 12 hafta sürecek programda egzersizlerle beyin aktivitesini geliştirmek amaçlanıyor.

Çankaya Belediyesi, her yaştan, her kesimden yurttaşa hizmet vermeye devam ediyor. Hizmetlerinde 7'den 77'ye her vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hareket eden Belediye, yaşlı vatandaşlar için hizmet verdiği baharevlerinde "Beyin Egzersizleri Atölyesi" programını başlattı.

Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerle buluşma ve paylaşma noktası olan baharevinde bir araya gelen yaşlı vatandaşlar, 12 hafta sürecek atölye ile hafızalarını tazeleyecekler. İlk olarak Sokullu Baharevi'nde başlayan "Beyin Egzersizleri Atölyesi", üyelere sağlıklı yaş almada destek olacak. Her hafta konsantrasyonu arttıracak, hafızayı güçlendirecek, beyni farklı düşünmeye yönlendirecek egzersizlerin yapılacağı atölye, kişinin oturduğu yerde beynini aktifleştirmesini sağlamayı hedefliyor.

Beyin egzersizleri kişiye; konsantrasyon, odaklanma ve dikkat artışı, beyinde yeni sinir bağlantılarının oluşması, el-göz koordinasyonu becerisi, hafıza ve öğrenme yeteneğinde artış, birbirinden bağımsız iş yapabilme yeteneği, duygusal stresi azaltma, zihinsel ve fiziksel performansta gelişim gibi kazanımlar sağlıyor. İleri yaşta ortaya çıkma olasılığı yüksek olan Alzheimer'a karşı da güçlü bir önlem olarak görülüyor.

Çankaya Belediyesinin 7 noktada hizmet veren baharevlerinde farklı zaman dilimlerinde Alzheimer, diyabet, obezite, kadın hakları, engelli hakları, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, aile ilişkileri, iletişim, sağlıklı beslenme gibi birçok konuda bilgilendirici seminerler veriliyor. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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