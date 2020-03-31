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Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi

Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Emadalı Köyü'nde kar yağdı.

31.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:18
Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi
SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Emadalı Köyü'nde kar yağdı. Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı köylüleri şaşırttı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son gününde yağan kar evlerin damlarını beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Sabah karla uyanan köylüler toprak damı temizlemeye koyuldu. Damlardaki kar birikintisini temizleyen köylüler daha sonra evlerine geçti.
Uzun yıllar sonra ilk kez mart ayının sonunda kar yağdığını gördüklerini kaydeden köylülerden Cengiz Kartal, sabah uyandıklarında gördükleri kar yağışı nedeni ile şaşırdıklarını söyledi. Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirvan, Siirt, Genel

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Baharı bekleyen Siirtlilere kar sürprizi
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