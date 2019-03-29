Baharı Bekleyen Sivas'ta Mart Ayında Kar Sürprizi

Kaynak: İHA

Sivas'ta etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Mart ayının son günlerinde yağan karı vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı.Sivas'ta baharı bekleyen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Dün geceden itibaren etkili olan soğukla birlikte sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışını vatandaşlar şaşkınlıkla karşıladı. Termometrelerin eksi 2 derece gösterdiği kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüdü. - SİVAS