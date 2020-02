Baharı müjdeleyen kuzu doğumları başladı

Baharın da müjdeleyicisi olarak bilinen kuzu doğumları Malatya 'da başladı. Yaklaşık 2 ay sürecek olan doğum sürecinde, gözlerini dünyaya açan kuzuların bakımları da oldukça zahmetli.Baharın habercisi olan yavru kuzular dünyaya gözlerini açıyor. Her gün iki defa anneleri ile buluşturulan kuzuların bakımı da büyük zahmet istiyor.Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan bir çiftlikte ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzulama dönemi başladı. Ağıllar kuzuların tatlı bir melodiye dönüşen sesleriyle dolarken, 5 ay önce gebe kalan koyunların bazıları ise ikiz ve üçüz doğurarak yetiştiricilerinin yüzünü güldürüyor. Yetiştiriciler bir taraftan zorlu yaşam şartlarına rağmen sürülerini iyi beslemeye çalışıyor, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumak için çareler arıyor.Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kuzulama döneminin yaklaşık 2 ay süreceğini ifade ederek, küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. 2020 yılının ilk kuzularının doğduğunu belirten Akın, "Burada bir emek var ve bizde bu emeğe saygı gösteriyoruz. Yetiştiriciler gece gündüz demeden koyunlara bir çocuk gibi bakıyorlar. Telef olmasınlar diye yanında kalıyorlar, gerek çoban gerek kendisi. Bu anlamda meziyetli bir iş" dedi.Doğal ve organik küçükbaş hayvancılığın her anlamda desteklenmesi gerektiğini dile getiren Akın, "Her zaman yetiştiricilerimizin yanındayız. Yetiştiriciler de gerek eğitim anlamında gerek panel, panayır, yarışmalara katılıp buradan alacakları belgelerle ekstradan hem destek alabilirler hem de pratikle tekniği birleştirerek hayvan telefinin, parazitlerle mücadelenin önüne geçebilirler. Gerek çoban kurslarımız, gerek parazitlerle mücadele gerek kırkım kurslarımız da devam ediyor" ifadelerine yer verdi.Yetiştiricilerin en zorluk çektiği ayların Şubat'tan itibaren başladığını ve Nisan başına kadar doğumlar devam ettiğini anlatan Akın, "İlk koyunlarımız, kuzularını verdi. Bereketli olmasını diliyorum. Daha fazla üretim istiyoruz. Doğal ve organik hayvancılığın desteklenmesi anlamında herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.Yetiştiriciler ise kuzu doğumlarından sonra meşakkatli bir sürecin başladığını belirterek, bu süreçte geceli gündüzlü emek vererek kuzuların büyümesi için çalıştıklarını söyledi. - MALATYA