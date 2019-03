Baharın Gelişiyle Asırlardır Yaşatılan Gelenek: "Ölü Bayramı"

Kaynak: AA

HÜSEYİN YILDIZ/ONUR ÇOBAN - Türk dünyasının bilinen en eski bayramlarından olan Nevruz Bayramı kapsamında, her yıl mart ayının ikinci haftası sonrasında kabirler de ziyaret ediliyor."Yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul gören, Türk dünyasında 18 asrı aşkın süredir çeşitli etkinlikler yapılan Nevruz Bayramı, her yıl mart ayının ikinci haftasından itibaren kutlanmaya başlıyor.Aşamalar halinde kutlanan bayram kapsamında, ölülerin gönlünün alındığına inanılan ve "Ölü Bayramı" adı verilen ilk etkinlik mezarlıklar için düzenleniyor.Yaklaşan Nevruz dolayısıyla mutluluk duyan vatandaşların, yakınlarının vefatı sebebiyle hüzünlü anlar yaşadığı "Ölü Bayramı"nda, sabahın erken saatlerinde toplanan vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret edip temizlik ve onarım yapıyor.Ölenler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden vatandaşlar, doğayı yeşillendirmek için mezar başlarına fidan da dikiyor.Kabir ziyaretine gelenlere şeker ve lokum da dağıtan vatandaşlar, ölenlerin bayramının kutlanmasının ardından Nevruz Bayramı'nın diğer aşamalarını kutlamak üzere mezarlıklardan ayrılıyor.Asırlardır yaşatılan geleneğin sürdürüldüğü Iğdır 'da mukim Öztürk Alkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nevruz'un aşamalarının yeni yılın güzel geçmesi için düzenlenen çeşitli etkinlikler olduğunu söyledi.Bayramda ailenin, akrabaların ve komşuların gönüllerinin alındığı gibi ölülerin de düşünüldüğünü aktaran Alkoç, "Her mart ayının ikinci haftasında ölüleri anmak için yapılan törenler vardır. Öncelikle ölülerin memnun edilmesi, gönüllerinin alınması, öteki dünyada rahat etmelerini sağlamak maksadıyla herkes kabirlere gelir, Kur'an okur, dua eder ve taziye iletirler." dedi.Mezarlıklara "Ölü Bayramı"nda gelen vatandaşların vefat eden kendi yakınlarının yanı sıra ziyaret ettikleri diğer ölenlere de saygı ve sadakatını gösterdiğini belirten Alkoç, "Bu gelenek Türk kültürünün en kadim geleneklerinden birisidir. Bu gelenek sadece İslamiyet sonrası değil İslamiyet öncesinde de vardır. Güzel olan tarafı ise İslamiyet öncesi ile sonrasının birleştirilerek gelenek haline getirilmesidir." diye konuştu."Ölü Bayramı'nın birçok özelliğinden biri de yeşillendirmektir"Güven Turan ise Nevruz'un baharın gelişi ve güzellikleri simgelediğini aktararak, şöyle konuştu:"Harabe olan mezarlar düzenlenir, yeniden yapılır. Ölü bayramında halk mezarlıklara akın eder, dua okur. Bundan dolayı yöremizde, ölüler de bir bayram havası yaşar diye bilinir. Ölü bayramının birçok özelliğinden biri de yeşillendirmektir. Yeşillendirmek bizim tabiatımızda var, doğamızı, yöremizi yeşillendirmek güzeldir. Nevruz'un en güzel aşamalarından biri de Ölü bayramıdır."