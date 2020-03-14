Baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler
Eskişehir'den Kütahya'ya gezmeye giden doğaseverler, karşılaştıkları baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler.
14.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:50
Eskişehir 'den Kütahya 'ya gezmeye giden doğaseverler, karşılaştıkları baharın habercisi çiğdem çiçeklerini hayranlıkla görüntülediler.
Türkmen dağında yer alan Lütfiye köyü yaylalarında görülen çiçekler halk arasında yazın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiçeğin mor ve sarı renkleri yazın geldiğini, lila ve pembe renkleri ise kış şartlarının yeniden gelebileceğini haber veriyor. Henüz yeni yeni bahar mevsimine girilmesine, birçok bölgede kışın etkisinin sürmesine rağmen yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı. - ESKİŞEHİR
Türkmen dağında yer alan Lütfiye köyü yaylalarında görülen çiçekler halk arasında yazın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı gibi renk çeşitleri olan çiçeğin mor ve sarı renkleri yazın geldiğini, lila ve pembe renkleri ise kış şartlarının yeniden gelebileceğini haber veriyor. Henüz yeni yeni bahar mevsimine girilmesine, birçok bölgede kışın etkisinin sürmesine rağmen yalancı bahar havasından etkilenerek açan haberci çiçekler objektiflere canlı renkleriyle yansıdı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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