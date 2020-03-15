Menü
Haberler ›› Güncel ››'Baharın habercisi' leylekler Kars'a döndü - Güncel

"Baharın habercisi" leylekler Kars'a döndü

Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Kars'taki yuvalarına dönmeye başladı.

15.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:48
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Kars 'taki yuvalarına dönmeye başladı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla Türkiye 'nin en soğuk illerinden olan Kars'ta, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler görülmeye başlandı.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde yaşayan leylek de havaların ısınmasıyla yuvasına geldi.
Eşi geçen yıl elektrik akımına kapılan leyleğin dönüşü, köylüleri de sevindirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye, Kars, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti