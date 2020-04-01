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Baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Baharın gelmesiyle Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarındaki badem ağaçlarının çiçek açması kartpostallık görüntü oluşturdu.

01.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Baharın gelmesiyle Afyonkarahisar'da Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarındaki badem ağaçlarının çiçek açması kartpostallık görüntü oluşturdu.
Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, çiçek açan badem ağaçları ile şehri görüntüledi.
Selek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günlerden geçen insanların ruhuna iyi gelecek, onları umutlandıracak fotoğraflar çekmeye çalıştığını belirtti.
Şehri karşıdan gören Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören Selek, hem şehri hem de çiçek açan ağaçları fotoğrafladı.
Dünyanın zor günlerden geçtiğini dile getiren Selek, şöyle devam etti:
"Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki, evlerimize kapanmış bulunmaktayız. Bu durum bizleri ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Ben de bu süreçte insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şu anda doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Ağaçlar çiçek açıyor. Kuru yamaçlar eşsiz bir görünüme sahip oluyor. Afyonkarahisar doğa fotoğrafçıları için gerçekten çok güzel bir durak."
Baharın insanlara umut olduğunu ifade eden Selek, "Hıdırlık Tepesi de bu duraklardan bir tanesi. Burası Karahisar Kalesi'ni çok net gören tepe. Bu tepenin yamaçlarında çok sayıda badem ağacı var. Baharın gelmesi ile birlikte tüm badem ağaçları çiçek açmış. Şehirle, bu badem ağaçlarının çiçek açmış hallerini fotoğraflamaya çalıştım. Ortaya güzel fotoğraflar çıktı. Evde kalanların baktıklarında onları umutlandıracak, onlara güzel günlerin geleceğini fısıldayacak fotoğraflar yakaladığımı düşünüyorum. Umarım bir nebze de insanların ruhuna dokunabilmişimdir." dedi.
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Baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Afyon, Güncel

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Baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı
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