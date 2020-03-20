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Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu

Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Belen semaları bugünlerde hareketlendi Göçmen kuşlar, göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Belen semalarını hareketlendirdi.

20.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:41
Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Belen semaları bugünlerde hareketlendi
HATAY - Göçmen kuşlar, göç yolu üzerinde bulunan Hatay'ın Belen semalarını hareketlendirdi.
İlkbahar göçünde Afrika Rift vadisi uzantısını takip ederek Hatay'a ulaşan göçmen kuşlar rotaları üzerinde bulunan Belen geçidinden kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerine doğru göçe devam ediyorlar. Boğaziçini geçerek kuzey Trakya'ya ve Balkanlar'a, diğer kol da Artvin üzerinden Kafkaslar'a ve daha kuzeydeki üreme alanlarına ulaşan göçmen kuşlar sonbahar göçünde de aynı güzergah üzerinden Afrika'ya geri dönüyorlar.
Ak pelikan, karaleylek, leylek, turna, arı şahini, yoz atmaca ve küçük orman kartalı gibi kuşların göç yolu üzerinde bulunan Belen'de leyleklerin kol düzeni halinde uçuşları ve daireler çizerek uçuşları Belen bölgesinde bir kez daha görüntülendi. Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu

Kaynak: İHA

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Baharın müjdecisi göçmen kuşların uzun yolculuğu
Etiketler : Güncel

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