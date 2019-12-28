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"Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Hadim'in yüksek kesimlerinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.

28.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:04
'nın üzerine kurulu ilçesi 'in yüksek kesimlerinde, "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelen ve çiğdemler çiçek açtı.
Toros Dağları'nın zirvesinde, "İlkbaharın müjdecisi" sayılan ve genellikle mart ayının ortalarında açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın az düşmesi ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı.
Fotoğrafçı Ali Hakyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı döneminde kar kalınlığının çok yüksek olduğunu söyledi.
Vaktini doğada geçirdiğini anlatan Hakyemez, "Dün gezmeye gittiğimde yolumun üzerinde kardelenlerin çıktığını fark ettim. Fotoğrafını çektim. Hatta sosyal medyada, 'Bu senenin değil geçen senenin fotoğrafları mı?' diyenler oldu. Nevruz çiçeğini görenler, 'Bağ budama döneminde görüyoruz, şimdi çıkmaz.' sözleriyle gördüklerine inanamadı. Aralık ayında bu çiçeklerin çıkması insanlara inandırıcı gelmiyor. Bu mevsimde bu çiçeklerin açtığını görmedim." diye konuştu.

Toroslar, Konya, Hadim, Güncel

Kaynak: AA

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