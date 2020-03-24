Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi - Haberler

Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi

Muş'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.

24.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:57
Baharın müjdecisi kardelenler Muş Ovası'nı süsledi
Muş 'ta baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, ovayı süslemeye başladı.

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte boy göstermeye başlayan kardelenler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl mart ayının sonlarında boy gösteren kardelenler, Muş Ovası'nı beyaza bürüdü. Ovada gezen çocuklar da bir yandan kardelen toplarken, bir yandan da eşsiz manzaranın tadını çıkardılar. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Muş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40 - Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grupları bin 172 vatandaşa hizmet etti - Haber 11:40 - KKTC'de karantina altındaki turist kafilelerinin ülkelerine dönüşleri başladı - Haber 11:39 - At keserken yakalanan 2 kişiye 27 bin 868 lira ceza - Haber 11:39 - KAPALIÇARŞI ZİYARETÇİ GİRİŞİNE TAMAMEN KAPATILDI - Haber 11:39 - TUZLA'DA SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber 07:52 - Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber
Loading