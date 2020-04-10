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Baharın müjdecisi leylekler geldi

Baharın müjdecisi leylekler geldi Leylek apartmanı sakinlerini İHA ekibi havadan görüntüledi Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı.

10.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:50
Baharın müjdecisi leylekler geldi
Leylek apartmanı sakinlerini İHA ekibi havadan görüntüledi
ANKARA - Baharın müjdecisi leylekler Afrika 'dan Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesine gelerek yuva yapmaya başladı. Kızılcahamam'da leylek apartmanı olarak bilinen bölgedeki leylek yuvaları havadan görüntülendi.
Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldiler.
Kızılcahamam da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan leylek apartmanı olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direği leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leylekler, ilçe halkı tarafından el üstünde tutuluyorlar. Baharın müjdecisi leylekler geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılcahamam, Ankara, Afrika, Genel
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